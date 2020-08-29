В Баку оштрафовали известных мейханщиков

29 августа в поселке Баладжары Бинагадинского района Баку на похоронах известного мейханщика Вугара Пашаева (Вугара Баладжарлы) было зарегистрировано массовое нарушение правил специального карантинного режима и санитарно-эпидемиологических требований, действующих на территории страны.

Как сообщает пресс-служба МВД, сотрудниками Управления полиции Бинагадинского района по кадрам, опубликованным в социальных сетях и СМИ, были выявлены еще 2 участника церемонии - Пярвиз Мамедов (Пярвиз Бюльбюля) и Рашад Амиров (Рашад Даглы).

В отношении указанных лиц, приглашенных в районное управление полиции, составлены административные протоколы по соответствующей статье Кодекса об административных правонарушениях и наложен штраф в размере 200 манатов.