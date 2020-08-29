В информации говорится, что двадцать известных криминальных авторитетов во главе с Шакро Молодым адресовали прогон (постановление воровской сходки – ред.) всему воровскому миру с тем, чтобы больше не считать Намика Салифова вором в законе.

Накануне ряд российских СМИ распространил информацию о том, что группа влиятельных воров в законе приняла решение о раскороновании (лишение воровского статуса – ред.) брата убитого в Турции Лоту Гули – Намика Салифова.

Однако, как стало известно haqqin.az из информированных источников, это не новое обращение, и оно было разослано еще год назад. В свете конфликта Лоту Гули с другими криминальными генералами, его противники предприняли попытку лишить как самого Намика Салифова, так и Гули воровского титула. Однако эта попытка не увенчалась успехом из-за того, что так называемое решение не было признано лояльными Лоту Гули криминальными авторитетами.

Вопрос о лишении Намика Салифова статуса вора в законе актуализировался сразу после заявления о престолонаследии криминальной империи Лоту Гули.

Примечательно, что под посланием криминальному миру подписались известнейшие авторитеты, в том числе Шакро Молодой, Олег Шишкан, Эдик Асатрян, Дато Краснодарский, Гаджи Бейлаганский, Заур Нахчыванский, Рома Курт и Хусейн Слепой. Многие из них находились в конфликте с Лоту Гули из-за передела сфер влияния.

Среди подписавшихся есть несколько воров, которых в последние годы раскороновали сами браться Салифовы. Это, как следует из материалов СМИ, Георгий Углава, Альберт Рыжий, Гурам Квежович, Бадри Кутаисский.