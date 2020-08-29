Дерзкое ограбление во французском Лионе

Во французском городе Лион вооруженные налетчики похитили девять миллионов евро. Ограбление называют крупнейшим во Франции за десять лет, пишет издание The Local.

Инцидент произошел в центре города в пятницу, 28 августа. Когда бронированная машина инкассаторов выезжала из отделения Банка Франции, ее заблокировали два фургона. Один из них встал перед ней, другой позади. Из фургонов выскочили вооруженные мужчины и угрозами заставили инкассаторов отдать груз.

Получив деньги, грабители немедленно скрылись. Позднее были найдены сгоревшие фургоны, на которых они уехали. Водитель и два охранника, которые находились в инкассаторской машине, не пострадали.