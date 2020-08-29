Президент Ливана призвал к смене политической системы в стране

Президент Ливана Мишель Наим Аун призвал к смене политической системы в стране. Об этом сообщает РИА «Новости».

Так, он предложил сделать Ливан светским государством и отказаться от конфессионального принципа формирования властей.

Глава государства призвал к диалогу по данному вопросу с участием политических и духовных лидеров.

«Ливан нуждается в новом понимании в управлении его делами, которое бы основывалось на гражданстве и светскости государства», — подчеркнул Аун.

Он также отметил, что страна нуждается в изменениях на фоне развивающихся кризисов в стране, а также трагедии в Бейруте.