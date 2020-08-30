Егора Жукова избили

Блогера и студента ВШЭ Егора Жукова, приговоренного к трем годам условно за публичные призывы к экстремистской деятельности, избили. Об этом сообщает Telegram-канал «Команда Жукова».

Отмечается, что на него напали возле подъезда его дома в Москве.

6 декабря 2019 года Кунцевский суд Москвы приговорил Егора Жукова к трем годам условно за публичные призывы к экстремистской деятельности. Суд установил, что Жуков совершил преступление, предусмотренное статьей 280 УК («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»). Он опубликовал четыре видео, в том числе с призывами к мятежу и созданию препятствий работе госучреждений.