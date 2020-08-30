Отдел информации 30 августа 2020, 23:36

В Грузии разгорается скандал вокруг гибели 23-летней жительницы Тбилиси Тамар Бачалиашвили. Сегодня родители погибшей выступили с сенсационным заявлением: они уверены, что смерть их дочери связана с поставками вооружений в зону карабахского конфликта, в которых замешаны высокопоставленные грузинские чиновники, пишет Грузия-онлайн. Тамар Бачалиашвили – специалист по IT-технологиям. Девушка уехала из дома на личном автомобиле утром 18 июля и пропала. Ее тело обнаружили на пятый день поисков на заднем сиденье ее машины в районе Тетрицкаро, в 65 километрах от Тбилиси. Следствие по делу продолжается уже полтора месяца. Основная версия – самоубийство.

Семья Тамар категорически с ней не согласна. Сегодня у Генеральной прокуратуры Грузии они провели предупредительную протестную акцию. Главное требование митинга – переквалифицировать статью «доведение до самоубийства» на «умышленное убийство». Также семья просит обнародовать спутниковые снимки, чтобы установить, в каком месте находилась машина Тамар в течение четырех дней до ее обнаружения. Еще в начале августа в СМИ появилась информация о том, что незадолго до смерти Тамар расшифровала секретные файлы, связанные с тремя высокопоставленными грузинскими чиновниками. Утверждалось, что после этого девушка стала получать угрозы. В течение последнего месяца родители Бачалиашвили требовали от следствия назвать имена этих людей, в том числе, обращаясь к премьеру Грузии Георгию Гахария. Сегодня мать Тамар, Теона Тамазашвили заявила, что трое указанных чиновников занимаются поставками оружия в зону карабахского конфликта. «Я призываю власти Азербайджана и Турции заинтересоваться этим и затребовать у правительства Грузии файлы, связанные с тремя этими высокопоставленными чиновниками. Моя дочь случайно открыла их, расшифровав схему снабжения оружием карабахской войны», - заявила она. «Для покупки оружия моей дочери перевели миллионы от различных компаний. Именно поэтому Служба госбезопасности участвовала в деле пропажи моего ребенка», - добавила она.