Организация, которая изменила ход европейской истории наша память
31 августа исполняется 40 лет со дня возникновения в коммунистической Польше независимого профсоюза «Солидарность». Эта историческая дата, по праву весьма значительная не только для поляков, но и для всей Восточной Европы.
Об этом пишет на страницах интернет-издания Emerging Europe известный специалист по посткоммунистическому пространству американский историк Тимоти Снайдер. «Возникновение «Солидарности» - это одно из самых важных событий в масштабе не только Польши, но и всего мира в конце ХХ века. Оно стало моментом, изменившим сущность ленинской системы. Раньше коммунистическая партия держала в ней монополию на власть. В момент, когда появилась «Солидарность», она смирилась с переменами», - пишет историк и продолжает: «Тот факт, что 31 августа 1980 года была легализована «Солидарность», был существенным исходя из трех причин.
Первое — это был сигнал, что коммунизм не вечен. Раньше казалось, что этот строй непобедим, не хватало воображения, чтобы предложить альтернативу для него. Во-вторых, «Солидарность» показала, что родилась новая, послевоенная Польша. Что существует не только коммунистическое государство, но и польская общественность, не идентифицирующая себя с ним. Третье - «Солидарность» доказала, что в Польше существует гражданское общество, которое действительно дискутирует о своих ценностях и направлениях развития», - поясняет Т.Снайдер.
Он считает, что страны Центральной Европы прекрасно использовали возможности, которые перед ними открылись после падения коммунизма, но с одним условием. Тимоти Снайдер подчеркивает, что в ходе перемен здесь было утрачено наследие политической мысли, которая родилась в 70-80-х годах, а политика уменьшилась до экономических вопросов, считая, что свободный рынок решит все вопросы.
«Очень быстро Польша и другие страны забыли об обычной солидарности. Год 1989-й не случился бы без движения «Солидарность», а также без классически понимаемой солидарности между людьми. Позже она была оставлена на боковом пути. Ее нехваткой в размышлениях о переменах в 90-е годы грешат в странах целого региона и по сегодняшний день», - уверен Снайдер.
Текстом своих размышлений о независимом движении в рамках «Рассказываем о Польше миру — польская «Солидарность» поделились, кроме американского специалиста, также премьер-министр Матеуш Моравецки, бывший премьер Литвы Витаутас Ландсбергис, экс-президент Латвии, сопредседатель международного совета Международного центра Низами Гянджеви Вайра Вике-Фрейберга, вице-министр иностранных дел Польши Павел Яблоньский, а также известный репортер газеты Washington Post Майкл Доббс.
Все тексты будут доступны на странице www.Solidarnosc40.pl
Размышления Тимоти Снайдера о солидарности актуальны сейчас не только для стран Восточной и Центральной Европы. Человеческая солидарность, по его справедливому мнению, должна проявляться не только в час беды, но и в ежедневной жизни, полной вызовов.
Именно солидарные действия правительств многих стран позволили обуздать пандемию и успешно ей противостоять. Взаимопонимание и помощь позволяют справляться со стихийными бедствиями и предотвращать катастрофы, спасать беженцев и добиваться успехов в международной космической кооперации.
Ценность такого понятия для человечества вновь актуально звучит в связи с 40-летием движения по имени «Солидарность».