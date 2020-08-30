31 августа исполняется 40 лет со дня возникновения в коммунистической Польше независимого профсоюза «Солидарность». Эта историческая дата, по праву весьма значительная не только для поляков, но и для всей Восточной Европы.

Первое — это был сигнал, что коммунизм не вечен. Раньше казалось, что этот строй непобедим, не хватало воображения, чтобы предложить альтернативу для него. Во-вторых, «Солидарность» показала, что родилась новая, послевоенная Польша. Что существует не только коммунистическое государство, но и польская общественность, не идентифицирующая себя с ним. Третье - «Солидарность» доказала, что в Польше существует гражданское общество, которое действительно дискутирует о своих ценностях и направлениях развития», - поясняет Т.Снайдер.

Об этом пишет на страницах интернет-издания Emerging Europe известный специалист по посткоммунистическому пространству американский историк Тимоти Снайдер . «Возникновение «Солидарности» - это одно из самых важных событий в масштабе не только Польши, но и всего мира в конце ХХ века. Оно стало моментом, изменившим сущность ленинской системы. Раньше коммунистическая партия держала в ней монополию на власть. В момент, когда появилась «Солидарность», она смирилась с переменами», - пишет историк и продолжает: «Тот факт, что 31 августа 1980 года была легализована «Солидарность», был существенным исходя из трех причин.

Он считает, что страны Центральной Европы прекрасно использовали возможности, которые перед ними открылись после падения коммунизма, но с одним условием. Тимоти Снайдер подчеркивает, что в ходе перемен здесь было утрачено наследие политической мысли, которая родилась в 70-80-х годах, а политика уменьшилась до экономических вопросов, считая, что свободный рынок решит все вопросы.

«Очень быстро Польша и другие страны забыли об обычной солидарности. Год 1989-й не случился бы без движения «Солидарность», а также без классически понимаемой солидарности между людьми. Позже она была оставлена на боковом пути. Ее нехваткой в размышлениях о переменах в 90-е годы грешат в странах целого региона и по сегодняшний день», - уверен Снайдер.

Текстом своих размышлений о независимом движении в рамках «Рассказываем о Польше миру — польская «Солидарность» поделились, кроме американского специалиста, также премьер-министр Матеуш Моравецки, бывший премьер Литвы Витаутас Ландсбергис, экс-президент Латвии, сопредседатель международного совета Международного центра Низами Гянджеви Вайра Вике-Фрейберга, вице-министр иностранных дел Польши Павел Яблоньский, а также известный репортер газеты Washington Post Майкл Доббс.

Все тексты будут доступны на странице www.Solidarnosc40.pl

Размышления Тимоти Снайдера о солидарности актуальны сейчас не только для стран Восточной и Центральной Европы. Человеческая солидарность, по его справедливому мнению, должна проявляться не только в час беды, но и в ежедневной жизни, полной вызовов.

Именно солидарные действия правительств многих стран позволили обуздать пандемию и успешно ей противостоять. Взаимопонимание и помощь позволяют справляться со стихийными бедствиями и предотвращать катастрофы, спасать беженцев и добиваться успехов в международной космической кооперации.

Ценность такого понятия для человечества вновь актуально звучит в связи с 40-летием движения по имени «Солидарность».