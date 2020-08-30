Эта организация со штаб-квартирой в Мадриде отметила, что число иностранных туристов упало в глобальном масштабе на 56 процентов.

Доклад с убийственными цифрами опубликовала Всемирная организация туризма (UNWTO, агентство при ООН — прим.ред.). Из него следует, что пандемия коронавируса SARS-CoV-2, вызывающая опасную болезнь Covid-19, привела к потерям в размере 320 миллиардов долларов с января по май текущего года. Агентство пишет: «Это более чем в три раза выше уровня потерь доходов в международном туризме, отмеченных в результате экономического кризиса 2009 года».

Трудно найти отрасль мировой экономики, которая пострадала в результате панедмии коронавируса больше, чем туристическая. Именно в ней потерять работу могут до 120 миллионов человек во всем мире.

В сравнении с периодом январь-май 2019 года тот же период 2020-го количество туристов сократилось на 300 миллионов — эти цифры поражают.

В организации сообщили, что «уровень доверия, установленный UNWTO, показывает исторически самую низкую его ценность». Люди все еще не путешествуют в количественных масштабах предыдущих лет, боясь «возрождения вируса и риска новых блокад».

Еще в мае текущего года UNWTO рассчитывала, что спад в туризме достигнет 60-80 процентов, а потери будут в размере 1,2 миллиарда долларов. На это обратило внимание издание Wprost.

Специализированная организация под эгидой ООН считает, что угроза безработицы коснется 100-120 миллионов человек, занятых в этой сфере. Это катастрофа для такого количества профессионалов отрасли.

Туризм тесно связан с авиаперевозками, благодаря которым миллионы людей в мире ежегодно путешествуют на курорты, в города и страны, знаменитые своими достопримечательностями. Несомненно, что и эта отрасль переживает мрачные времена.

С начала пандемии практически все аэропорты закрылись, самолеты встали на прикол, были временно лишены работы сотрудники наземных служб, авиадиспетчеры, пилоты и стюардессы.

Огромные убытки от пандемии понесли национальные авиакомпании — такие, как Lufthansa, Air France, British Airways и другие. Франция и Германия вливают немалые миллионы, чтобы спасти свою гражданскую авиацию. Этим путем пошли и такие небольшие страны Евросоюза, как, например, Латвия.

Недавно свое сообщение на тему влияния пандемии на отрасль опубликовала Международная ассоциация воздушных перевозчиков (IATA). По ее данным, авиасообщение на планете вернется к прежним показателям не раньше 2024 года.

- Сейчас мы полагаем, что уровень 2019 года будет достигнут только к 2024 году, то есть годом позже, чем мы ожидали, - заявил финансовый директор IATA Брайан Пирс на прошедшей пресс-конференции.