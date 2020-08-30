В Париже полиция поймала пьяного Депардье на скутере

Актер Жерара Депардье задержан в Париже за езду в нетрезвом виде. Он привлек внимание правоохранителей, когда заехал за стоп-линию, пытаясь остановиться на красный сигнал светофора, сообщает Le Point.

Депардье управлял скутером в состоянии алкогольного опьянения. Ему было предложено пройти тест, который показал превышение допустимой нормы алкоголя в крови. Депардье признался, что перед поездкой выпил несколько бокалов пива.

Полицейские конфисковали скутер актера. Из комиссариата Депардье забирали знакомые.