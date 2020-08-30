Нетаньяху о тайных переговорах с арабскими странами

Власти Израиля, не афишируя это, ведут переговоры с арабскими странами по вопросу о нормализации отношений, заявил в воскресенье израильский премьер Биньямин Нетаньяху.

"Проходит множество переговоров, о которых не сообщается, с арабскими и мусульманскими лидерами по поводу нормализации отношений с Израилем", - приводят слова Неаньяху израильские СМИ.

Ранее в августе стало известно о решении Израиля и ОАЭ нормализовать двусторонние отношения. Таким образом, ОАЭ стали третьей арабской страной, после Египта и Иордании, согласившейся на такой шаг.