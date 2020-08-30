Только три варианта для «Нефтчи»: Стамбул, Москва, Алматы Жеребьевка Лиги Европы
Сегодня в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов и 2-го квалификационного раунда Лиги Европы.
Своих соперников узнают «Карабах» и «Нефтчи». Жеребьевка Лиги чемпионов начнется в 14:00 по бакинскому времени. «Карабах» будет среди «сеяных», и ему в соперники достанется один из пяти «несеяных» клубов: «Мольде» (Норвегия), «Мидтьюлланд» (Дания), «Ференцварош» (Венгрия), «Омония» (Кипр) и «Динамо» (Брест, Беларусь). Игры 3-го раунда Лиги чемпионов состоятся 15-16 сентября.
В первых двух раундах «Карабах» победил северомакедонский «Силекс» (4:0) и молдавский «Шериф» (2:1).
Жеребьевка Лиги Европы стартует в 15:00. «Нефтчи» будет среди 36 «несеяных». По традиции перед жеребьевкой УЕФА разделил команды на группы. «Нефтчи» попал в группу вместе с такими «сеяными» командами, как стамбульский «Галатасарай», московское «Динамо» и алматинский «Кайрат». Матчи 2-го раунда Лиги Европы должны состояться 17 сентября.
Напомним, что в 1-м раунде «Нефтчи» со счетом 2:1 обыграл команду "Шкупи" из Северной Македонии.