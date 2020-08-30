Сегодня в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов и 2-го квалификационного раунда Лиги Европы.

Своих соперников узнают «Карабах» и «Нефтчи». Жеребьевка Лиги чемпионов начнется в 14:00 по бакинскому времени. «Карабах» будет среди «сеяных», и ему в соперники достанется один из пяти «несеяных» клубов: «Мольде» (Норвегия), «Мидтьюлланд» (Дания), «Ференцварош» (Венгрия), «Омония» (Кипр) и «Динамо» (Брест, Беларусь). Игры 3-го раунда Лиги чемпионов состоятся 15-16 сентября.

В первых двух раундах «Карабах» победил северомакедонский «Силекс» (4:0) и молдавский «Шериф» (2:1).