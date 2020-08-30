Сразу после глобального экономического кризиса пятилетней давности, а именно 18 января 2016 года, президент Ильхам Алиев подписал указ о дополнительных мерах по поощрению инвестиций. Тогда еще не совсем была ясна необходимость такой программы для привлекшей многомиллиардные инвестиции азербайджанской экономики. Но беда была в том, что основной объем многомиллиардных инвестиций имел узкое направление –энергетический сектор. Остальные сферы экономики, несмотря на неоднократные призывы главы государства, развивались не высокими темпами.

Но коронакризис показал, что нефтяной эре приходит конец, вопросы диверсификации экономики и крупномасштабных реформ представляют приоритетный характер для правительства. А привлекать инвестиции после глубокого кризиса всегда проблематично. Вот и появился на свет этот стратегически важный документ. Что же представляет собой инвестиционная программа правительства?

Указом главы государства утвержден порядок выдачи документа о поощрении инвестиций, представляемый предпринимателям Министерством экономики, что позволяет предпринимателям воспользоваться льготами, предусмотренными в Налоговом кодексе и законе «О таможенном тарифе».

В частности, наличие такого документа освобождает предпринимателей от уплаты земельного налога, предоставляет льготы в размере 50% при уплате подоходного налога и налога с прибыли, а также полностью освобождает от уплаты НДС и таможенных пошлин при импорте техники, технологического оборудования и установок на семь лет. Согласитесь, льготы достаточные для того, чтобы привлечь инвесторов. Это по существу и показывает нынешний отчет Минэкономики.

Министерством до сих пор выданы документы о поощрении инвестиций 379 субъектам предпринимательства по 455 инвестиционным проектам. Суммарные инвестиции в эти проекты оцениваются в 4,18 млрд манатов ($2,46 млрд по текущему курсу), а их реализация позволит открыть около 30 тысяч новых рабочих мест. При этом 59% проектов, по которым выданы документы о поощрении, приходятся на сферу промышленности, 40% - на сельское хозяйство и 1% на сферу туризма. И, что примечательно, 87% этих проектов планируется реализовать в регионах страны.

Все это позволяет говорить о том, что Минэкономики при выдаче документов четко определилось по приоритетным сферам экономики, установленным главой государства. И результат такой политики, как говорится, налицо. На сегодня 300 проектов (из 455) уже реализованы, открыто более 25 тысяч рабочих мест. А продукция, производимая на этих предприятиях, экспортируется в Россию, Грузию, ОАЭ и другие страны. В целом, как подчеркивает министерство, принятые меры позволили значительно увеличить производственную мощность предприятий занимающихся производством пищевой продукции, стройматериалов, резины, пластмассы, а также повысить их экспортный потенциал.