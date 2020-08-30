Не все так плохо, если предприниматели вкладывают сотни миллионов долларов… наш комментарий
Сразу после глобального экономического кризиса пятилетней давности, а именно 18 января 2016 года, президент Ильхам Алиев подписал указ о дополнительных мерах по поощрению инвестиций. Тогда еще не совсем была ясна необходимость такой программы для привлекшей многомиллиардные инвестиции азербайджанской экономики. Но беда была в том, что основной объем многомиллиардных инвестиций имел узкое направление –энергетический сектор. Остальные сферы экономики, несмотря на неоднократные призывы главы государства, развивались не высокими темпами.
Но коронакризис показал, что нефтяной эре приходит конец, вопросы диверсификации экономики и крупномасштабных реформ представляют приоритетный характер для правительства. А привлекать инвестиции после глубокого кризиса всегда проблематично. Вот и появился на свет этот стратегически важный документ. Что же представляет собой инвестиционная программа правительства?
Указом главы государства утвержден порядок выдачи документа о поощрении инвестиций, представляемый предпринимателям Министерством экономики, что позволяет предпринимателям воспользоваться льготами, предусмотренными в Налоговом кодексе и законе «О таможенном тарифе».
В частности, наличие такого документа освобождает предпринимателей от уплаты земельного налога, предоставляет льготы в размере 50% при уплате подоходного налога и налога с прибыли, а также полностью освобождает от уплаты НДС и таможенных пошлин при импорте техники, технологического оборудования и установок на семь лет. Согласитесь, льготы достаточные для того, чтобы привлечь инвесторов. Это по существу и показывает нынешний отчет Минэкономики.
Министерством до сих пор выданы документы о поощрении инвестиций 379 субъектам предпринимательства по 455 инвестиционным проектам. Суммарные инвестиции в эти проекты оцениваются в 4,18 млрд манатов ($2,46 млрд по текущему курсу), а их реализация позволит открыть около 30 тысяч новых рабочих мест. При этом 59% проектов, по которым выданы документы о поощрении, приходятся на сферу промышленности, 40% - на сельское хозяйство и 1% на сферу туризма. И, что примечательно, 87% этих проектов планируется реализовать в регионах страны.
Все это позволяет говорить о том, что Минэкономики при выдаче документов четко определилось по приоритетным сферам экономики, установленным главой государства. И результат такой политики, как говорится, налицо. На сегодня 300 проектов (из 455) уже реализованы, открыто более 25 тысяч рабочих мест. А продукция, производимая на этих предприятиях, экспортируется в Россию, Грузию, ОАЭ и другие страны. В целом, как подчеркивает министерство, принятые меры позволили значительно увеличить производственную мощность предприятий занимающихся производством пищевой продукции, стройматериалов, резины, пластмассы, а также повысить их экспортный потенциал.
Поощрение инвестиций дает свои плоды. По итогам семи месяцев текущего года подобные документы выданы по 35 инвестиционным проектам 34 субъектам предпринимательства. В результате их реализации планируется вложение до 158 млн манатов в местное производство, создание более 1 600 новых рабочих мест. А ведь год однозначно можно назвать неудачным для национальной экономики (и не только нашей страны). Масштабные ограничения, связанные с пандемией коронавируса, нанесли экономике такой ущерб, что инвесторы не очень торопятся в нее вкладываться. Но, видимо, не все так плохо, раз десятки инвесторов вкладывают в экономику страны более полутораста миллионов манатов. При этом 66% проектов охватывают сферу промышленности, 34% - сельское хозяйство. И 88% всех проектов приходятся на регионы страны. 66% поданных документов касаются инвестиций в проекты различных отраслей промышленности, оставшиеся 34% - сферы сельского хозяйства.
Но и это еще не все, благодаря нововведению, только подтверждающему льготный импорт, юридические лица и частные предприниматели импортировали в страну техники, технологического оборудования и различных установок на сумму 653 млн долларов. И все инвесторы освобождены от налогов и таможенных пошлин. Благодаря выданным министерством 3623 тыс. таким документам в страну завезено современное технологическое оборудование из Турции, стран Европы, Китая и Израиля. А по документу, подтверждающему льготный импорт, импортировано техники и технологического оборудования на 70 млн долларов.
Сегодня Азербайджан расширяет инвестиционные возможности, привлекая иностранных и местных инвесторов в различные сферы экономики. Для достижения экономического роста обеспечения конкурентоспособности во всех сферах экономики, роста инвестиционных вложений проводится комплексная и последовательная работа. И это приносит свои плоды...