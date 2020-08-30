Ослабление доллара привело к росту нефти

Как сообщает РИА Новости, цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,57% - до 46,07 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI - на 0,35%, до 43,12 доллара за баррель.

Слабый доллар поддерживает стоимость сырьевых товаров, в том числе нефти, делая ее дешевле для инвесторов, владеющих другой валютой.

Трейдеры также продолжают оценивать ситуацию со спросом и предложением на рынке нефти на фоне масштабных мер стимулирования экономики в мире и новостей об ураганах в США. На прошлой неделе внимание рынков было обращено к урагану «Лаура», который в четверг обрушился на территорию США. Перед ураганом нефтекомпании США снизили добычу в Мексиканском заливе, а девять НПЗ остановили переработку.