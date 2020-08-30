В Индонезии нашли мутировавший штамм коронавируса

В Индонезии зафиксировали измененный штамм коронавируса, который получил название "Мутация D614G". Об этом сообщает газета The Star.

"По предварительной информации, этим видоизмененным вирусом оказались заражены примерно 40% всех инфицированных в стране", – отметил руководитель базирующегося в Джакарте Института молекулярной биологии им. Эйкмана Амин Соебандрио.

Также он уточнил, что "для получения более точной картины проводятся дополнительные исследования".

Ученый напомнил, что при наличии мутации D614G "передача вируса происходит быстрее". Однако эксперт отметил "отсутствие научных доказательств, что человек более тяжело переносит эту инфекцию".

В Индонезии на сегодняшний день подтверждено свыше 172 тыс. случаев заражения коронавирусом. Более 7,3 тыс. человек скончались. За последние несколько дней в стране фиксируются новые рекорды по суточному приросту инфицированных.