AzerGold начинает геологоразведку на Дашкесанском месторождении

С этой целью со стороны ЗАО разработана программа геологоразведочных работ. На данный момент осуществляется сбор и оцифровка существующей информации, ведутся работы по подготовке трехмерной геологической модели месторождения с использованием специального программного обеспечения.

В соответствии с указом президента Азербайджана от 6 августа 2020 года о мерах по вводу в эксплуатацию Дашкесанского железорудного месторождения закрытое акционерное общество (ЗАО) AzerGold в рамках работ по подготовке документа по предварительной оценке месторождения приступает к исполнению геофизических и геологоразведочных исследований.

На первом этапе геологоразведочной программы по четырем участкам запланировано бурение 32 геологических скважин, направленных на подтверждение ресурсов по запасам месторождения. В рамках первичных исследований ожидается проведение буровых работ общей глубиной в 21 000 метров, 6 500 из которых планируется завершить в текущем году.

Полученная по итогам буровых работ информация позволит сформировать базу данных по первичным ресурсам. После анализа и исследования этой информации будет возможно составление следующих геологоразведочных программ, направленных на уточнение, увеличение и полное подтверждение ресурсов месторождения.

Все исследования будут осуществлены со стороны команды опытных профессионалов в соответствии с современными подходами и требованиями международных стандартов. По итогам геологоразведочных работ будут составлены геологические модели месторождения, существующие ресурсы и запасы будут пересчитаны по международным стандартам JORC, экономически рентабельные ресурсы будут повторно оценены.

Исследования, осуществляемые с целью подготовки документа по предварительной оценке, считаются необходимым шагом в реализации горнорудных проектов. Так, результаты исследований помогут определить перспективы месторождения и финансовые прогнозы по проекту. Положительные показатели на данном этапе геологоразведки позволят перейти к следующему этапу более детального изучения месторождения и уточнения социально-экономических показателей.

Завершение геологоразведочных работ запланировано на первую половину 2021 года, отчет по предварительной оценке будет завершён и представлен государству во второй половине того же года.

Ранее ЗАО AzerGold со стороны главы государства было выделено 3 миллиона манатов для осуществления исследовательских работ, отвечающих международным стандартам, в короткие сроки с привлечением влиятельных местных и зарубежных консультантов.

Напомним, за время эксплуатации Дашкесанского железорудного месторождения в 1954-1994 годы было добыто 92 миллиона тонн руды из оцениваемых в 350 миллионов тонн общих запасов. Ввод в эксплуатацию данного месторождения положительно влияет на социально-экономическое развитие региона, способствует укреплению позиции горнорудной промышленности и, в частности, металлургии в ненефтяном секторе. Возобновление добычи на месторождении внесет значительный вклад в развитие сопутствующих областей, послужит увеличению занятости в регионе, откроет новые, более широкие возможности для деятельности местных компаний.