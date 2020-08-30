Новые боестолкновения между Индией и Китаем
Минобороны Индии сообщило о произошедшем в минувшие выходные новом столкновении с войсками Китая в приграничном регионе Ладакх, число пострадавших не уточняется.
«В ночь с 29 на 30 августа 2020 года войска Народно-освободительной армии Китая нарушили предыдущий консенсус, достигнутый на дипломатических встречах во время продолжающегося противостояния в Восточном Ладакхе, и осуществили провокационные военные действия, чтобы изменить статус-кво. Индийские войска предотвратили эту деятельность на южном берегу озера Пангонг-Цо, приняли меры по укреплению своих позиций и воспрепятствовали намерениям Китая в одностороннем порядке изменить положение дел на этой земле», – передает РИА Новости заявление минобороны Индии.
Военное ведомство отметило, что для решения возникшей ситуации на индийской заставе в районе Чушул-Молдо проводится встреча на уровне командиров бригад.
Ситуация в Ладакхе обострилась в начале мая после череды конфликтов между военными двух стран в районе высокогорного озера Пангонг-Цо. После этого Индия и Китай усилили военное присутствие у линии фактического контроля, заменяющей в Ладакхе границу между государствами. Новый виток напряженности начался после драки военных в долине Галван в Ладакхе вечером 15 июня. По данным Нью-Дели, в результате инцидента погибли 20 индийских солдат. Пекин не обнародовал данные о потерях. Для деэскалации стороны провели несколько раундов переговоров, в результате которых войска двух стран практически отошли на те позиции, которые занимали до конфликта, однако столкновения продолжаются.