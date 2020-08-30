Трамп: Синдзо Абэ – величайший премьер за всю истории Японии
Президент США Дональд Трамп в разговоре с Синдзо Абэ высоко оценил его работу и назвал величайшим премьер-министром за всю историю Японии. Об этом написал в Twitter заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир.
«Президент сказал, что премьер-министр Абэ проделал фантастическую работу и что отношения между США и Японией сегодня лучше, чем когда-либо», — отметил он. Со слов заместителя пресс-секретаря, оба политика заявили, что надеются на продолжение в дальнейшем своей «замечательной дружбы», передает РБК.
Как пишет издание Sankei Shimbun, Трамп и Абэ говорили по телефону. Последний поблагодарил президента США за укрепление японо-американских отношений.
MBS news передает со ссылкой на официальных лиц правительства, что вечером 31 августа Абэ планирует переговорить по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Политики обсудят, в частности, продолжение сотрудничества для обсуждения нерешенных вопросов между двумя странами.
На прошлой неделе 65-летний Абэ заявил, что уходит в отставку из-за проблем со здоровьем. Источники в правящей японской Либерально-демократической партии (ЛДП) агентств Jiji и Kyodo News сообщали, что нового премьера страны парламент выберет 17 сентября.