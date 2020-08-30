Более 56% больных коронавирусом в Азербайджане приходится на Баку
В Азербайджане самый высокий показатель случаев заражения коронавирусом зарегистрирован в Баку – 56,2%. Об этом сообщает koronavirusinfo.az.
В Апшероне этот показатель составляет 15,8%, в низменных районах – 10,2%, в Гянджа-Газахе – 6,4%, в Лянкяране – 4,3%, в Губа-Хачмазе – 1,9%, в Шеки-Загаталы – с 1,7%, в Верхнем Карабахе – 1,0%, в Нагорном Ширване – 1,6%, в Нахчыванской Автономной Республике – 0,04%.
0,8% зараженных составляют прибывшие из-за границы.