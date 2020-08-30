Трамп назвал единственный способ прекратить беспорядки в США

«Единственный способ остановить насилие в городах с высоким уровнем преступности, управляемых демократами,— это сила!» — написал Трамп в Twitter.

Президент США Дональд Трамп заявил, что остановить рост насилия в американских городах, которыми управляют демократы, можно только силовым способом.

В частности, Трамп обвинил в бездействии на фоне протестов мэра Портленда Теда Уилера: «Странный радикальный левый ничего не делающий мэр-демократ Портленда, наблюдающий смерть и разрушение своего города во время своего пребывания в должности, считает, что эта беззаконная ситуация должна продолжаться вечно».

Мэр Портленда Уилер назвал твит президента агрессивным: «Это классический Трамп. Мистер президент, вы думаете, что этот комментарий может быть полезен? Это агрессивная позиция».

В Портленде идут протесты сторонников движения Black Lives Matter, местная полиция считает проходящие протесты бунтом. В середине июля господин Трамп заявил, что местные власти потеряли контроль над городом. Для стабилизации ситуации в Портленд были направлены дополнительные федеральные силы. Они уже покинули город. Накануне ночью произошло столкновение между сторонниками Трампа и Black Lives Matter, в результате чего погиб мужчина.