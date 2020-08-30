Познер предсказал скорую смерть СНГ

Советский и российский журналист, телеведущий Владимир Познер заявил, что считает ошибкой создание Содружества Независимых Государств (СНГ) — организации для сотрудничества между некоторыми странами бывшего СССР. Такой комментарий он дал на сайте «Познер Online».

«С моей точки зрения, создание СНГ было ошибкой, неудачной попыткой хоть в каком-то виде сохранить СССР», — отметил он.

Также Познер высказал уверенность, что эта организация искусственна и поэтому он предсказывает ей скорую смерть.

«СНГ — искусственное образование, которому осталось жить недолго», — подчеркнул журналист. По словам ведущего, как в СССР главным государством была Россия, так и в СНГ она претендовала и претендует на ту же роль.