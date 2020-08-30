Азербайджанские спортсмены победили в Киеве

В столице Украины Киеве прошел турнир Triatman Iron, на котором триатлеты сборной Азербайджана показали феноменальный результат.

Ростислав Певцов и Ксения Левковская выступили на «отлично», завоевав золотые медали. Певцов и Левковская проплыли 1900 метров, далее преодолели на велосипеде 90 км, а на заключительном этапе пробежали 21 километр.

Турнир представлял собой испытание на прочность, и спортсмены сборной Азербайджана заняли 1-е места среди 180 участников.

Стоит отметить, что в период пандемии триатлон - единственный вид спорта, который приносит Азербайджану медали международных соревнований.