Коронавирус не отступает: число заболевших растет

Число заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2 во всем мире превысило 25 млн человек. По данным интернет-портала Worldometer, на утро понедельника, 31 августа, в мире было зарегистрировано почти 25 млн 440 тысяч случаев инфекции, более 850 тысяч из них завершились летальным исходом.

По количеству заражений с большим отрывом лидируют США: здесь зафиксировано почти 6,2 млн случаев коронавируса, количество смертей уже превысило 187 тысяч.

В первой пятерке стран с наибольшим количеством случаев находятся также Бразилия, Индия, Россия и Перу.