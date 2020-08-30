SOCAR хочет купить завод в Израиле

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Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) заинтересована в покупке выставленного на продажу Ашдодского нефтеперерабатывающего завода, сообщает newsru.co.il.

Поскольку для покупки SOCAR необходим местный партнер, азербайджанские представители ведут переговоры с несколькими израильскими компаниями.

Основными израильскими претендентами на НПЗ являются компании "Шафир Андаса" и "Аспен".

SOCAR является основным поставщиком нефти в Израиль. Компания владеет двумя нефтеперерабатывающими комплексами в самом Азербайджане и еще одним в Турции. Кроме того, компания владеет сетями АЗС в Азербайджане, Турции, Грузии, Румынии и Швейцарии.

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