«Барселона» решила наказать Месси

Руководство каталонской «Барселоны» будет урезать зарплату нападающему Лионелю Месси за каждый день отсутствия в клубе.

Наказать футболиста боссы «сине-гранатовых» решили из-за его отказа приезжать на тренировочные сборы. Выплаты будут сокращены пропорционально количеству дней, которые Месси пропустит. К тренировкам команда приступит в понедельник, 31 августа, пишет Лента.ру.

Об отказе Месси приехать на медосмотр в каталонском клубе стало известно 29 августа. Тогда он в очередной раз заявил о намерении покинуть команду.

Основным претендентом на аргентинца считают «Манчестер Сити», однако 28 августа руководство итальянского «Ювентуса» выходило на связь с Хорхе Месси — отцом нападающего. Туринцы рассказали о мечте создать атакующую связку Месси с португальцем Криштиану Роналду.