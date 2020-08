Кремль о «пропущенном» звонке Путина Трампу

«Нет. Технически невозможно пропустить звонок, который заранее согласовывается»,— сказал Песков РИА Новости.

Ник Тимоти рассказал об инциденте в подкасте What Were You Thinking, передает Newsweek. По его словам, во время официальной встречи британской делегации в Белом доме кто-то из подчиненных рассказал Дональду Трампу, что звонил российский президент. После этого президент США накричал на Майкла Флинна, который тогда был советником по нацбезопасности главы государства, за то, что он не сообщил о звонке. Ник Тимоти утверждает, что Дональд Трамп сказал: «Если Путин хочет поговорить, просто свяжи его со мной».