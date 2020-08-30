Лукашенко предложил стране перемены

Власть будет предлагать народу перемены, которые будут двигать общество вперед. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня во время рабочей встречи с председателем Верховного суда Валентином Сукало, передает БЕЛТА.

"Возврат, как некоторые говорят, к Конституции 1994 года - мы с вами это не просто прошли или прожили, а впитали в себя. Мы видели, что тогда творилось. Возврат назад — это, наверное, не есть движение. Это есть перемены, но это не движение вперед. Хотелось бы, чтобы эти перемены двигали наше общество вперед. На таких переменах мы будем настаивать и предлагать нашему народу такие изменения", - заявил Александр Лукашенко.