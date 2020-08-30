Президент Германии пожаловался на удар по демократии

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер назвал ударом по демократии прошедший в выходные в Берлине митинг против ограничительных мер, введенных из-за коронавируса. Он состоялся 29 августа и не был согласован со столичными властями. В ходе протестной акции были задержаны 300 манифестантов.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер раскритиковал действия радикально настроенных демонстрантов, которые вечером 29 августа после протестного шествия забрались на ступени здания Рейхстага, где заседает германский парламент. Он назвал это «ударом в сердце нашей демократии», приводит его слова агентство DPA.

Глава государства подчеркнул, что жители Германии имеют право мирно протестовать. При этом он призвал сограждан не идти на поводу у «врагов демократии и у политических подстрекателей», которые пытаются использовать митинги в корыстных целях. Президент отметил, что «в сложной обстановке полиция действовала в высшей степени рассудительно».

Митинги были направлены против ограничений, вызванных пандемией коронавируса.

Как сообщил в своем Telegram-канале журналист Дмитрий Смирнов, в ходе акции в Берлине протестующие скандировали «Путин!» На опубликованной записи видно, что протестующие держат российские флаги.

За кадром человек утверждает, что спрашивал у протестующих, почему они вышли с флагами РФ. «Потому что Путин может надавить на Трампа», — говорится на записи.