Генпрокуратура: глава туркомпании присваивала деньги доверчивых граждан

В отношении директора туркомпании «Авангард» возбуждено уголовное дело.

В Генпрокуратуре haqqin.az сообщили, что поступили многочисленные обращения в связи с тем, что директор туркомпании «Авангард» Егяна Нагиева путем обмана граждан присваивала денежные средства под видом организации туров за рубеж.

Отмечается, что обращения граждан были приняты, в отношении Нагиевой возбуждено уголовное дело по статьям 178.3.2 (мошенничество с нанесением ущерба в крупном размере) и 308.1 (злоупотребление служебными полномочиями), ведется расследование.