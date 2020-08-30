Рабочего в порту Бейрута заподозрили в связях с экстремистами

Военная прокуратура Ливана заподозрила в экстремизме одного из сварщиков, который работал в порту Бейрута в день взрыва 4 августа, сообщила ливанская газета "Аль-Ахбар" со ссылкой на источники в силах безопасности.

По данным издания, трое сварщиков были задержаны, "поскольку их допрос военной полицией продолжается, и следствие в их отношении расширяется".

Следователи подозревают наличие связей между "одним из трех сварщиков и экстремистскими организациями, поскольку проверка его мобильного телефона показала его интерес к деятельности экстремистских организаций", уточнило РИА Новости.

По словам сотрудников ведомства, сварщик выучился профессии благодаря урокам в YouTube, а работа в порту стала его первым местом по специальности. На нее он устроился за несколько дней до взрыва.