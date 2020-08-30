Погода в первый день сентября

В первый день сентября в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается солнечная погода. Прогнозируется умеренный южный ветер, сообщили в Национальной службе гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Апшероне ночью составит 20-24, днем 28-33 градуса тепла, в Баку ночью 21-23, днем 31-33 градуса тепла.

Атмосферное давление - 762 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 60-70%, днем 35-40%.

На пляжах Апшерона будет дуть умеренный южный ветер. Температура морской воды составит 23-25 градусов тепла.

1 сентября в районах Азербайджана осадков не ожидается. Однако вечером в некоторых горных районах ожидаются грозы, временами дожди, местами ливни, град. Будет дуть местами усиливающийся умеренный восточный ветер. Температура воздуха составит ночью 18-23, днем 30-35, в горах ночью 10-15, днем 20-25 градусов тепла.

1-2 сентября на Апшероне ожидаются слабые и умеренные колебания метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.