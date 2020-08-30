В итоге «Нефтчи» сыграет с «Галатасараем». Игра должна пройти 17 сентября в Баку. Так определил жребий.

Здесь Азербайджан представляет бакинский «Нефтчи», который в 1-м раунде со счетом 2:1 обыграл команду «Шкупи» из Северной Македонии. Наш вице-чемпион оказался среди «несеяных», и после распределения команд по группам среди его вероятных соперников остались стамбульский «Галатасарай», московское «Динамо» и алматинский «Кайрат».

Наш чемпион был среди «сеяных», и ему в соперники мог достаться один из пяти «несеяных» клубов: «Мольде» (Норвегия), «Мидтьюлланд» (Дания), «Ференцварош» (Венгрия), «Омония» (Кипр) и «Динамо» (Брест, Беларусь).

В результате «Карабах» сыграет с «Мольде». Матч должен состояться 15 или 16 сентября. И вновь команде Гурбана Гурбанова повезло с жеребьевкой. Как и в первых двух раундах, «Карабах» сыграет дома.

А завтра будет брошен жребий 4-го раунда, так называемого раунда плей-офф. Здесь «Карабах» точно будет «несеяным». Ему могут достаться «Зальцбург» (Австрия), «Олимпиакос» (Греция), «Славия» (Чехия) и победитель матча 3-го раунда между «Ференцварошем» и загребским «Динамо».

Напомним, что в первых двух раундах «Карабах» победил северомакедонский «Силекс» (4:0) и молдавский «Шериф» (2:1).