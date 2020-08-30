Активисты движения Black Lives Matter в Монреале разрушили статую первого премьер-министра Канады сэра Джона Макдональда, которого обвиняют в продвижении жестокой политики в отношении коренного индейского населения. Об этом сообщает телеканал CBS News.

Инцидент произошел после завершения акции против расизма, в ходе которой активисты также требовали прекратить финансирование полиции. Демонстранты привязали к монументу веревку и свалили с постамента. При падении у статуи отвалилась голова.

Мэр Монреаля Валери Плант в своем Twitter выразила сожаление в связи со случившимся. «Я глубоко сожалею об актах вандализма, имевших место сегодня днем в центре Монреаля, которые привели к разрушению статуи Джона А. Макдональда. Очевидно, что такие жесты нельзя ни принимать, ни терпеть», — написала она.

Глава правительства провинции Квебек назвал этот инцидент неприемлемым. «Уничтожать часть нашей истории не выход», - сказал Франсуа Лего.

Джон Александр Макдональд (1815–1891) — канадский адвокат и политик. Стал первым премьер-министром Канады в 1869 году. Макдональд стоял за сохранение связи между Канадой и Великобританией, при этом проводил в Канаде политику крайнего протекционизма. Одним из главных дел Макдональда является строительство Канадской тихоокеанской железной дороги в 1880–1885 годах.