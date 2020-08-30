Ильхам Алиев: «Они наказаны… и никаких уступок не получат»

«К сожалению, сегодня все еще есть те, кто не понимает ситуации, потерявшие ответственность люди, и есть еще факты грубого нарушения правил. При выявлении таких случаев, конечно же, должны быть применены и применяются меры наказания. Меры наказания применяются ко всем категориям. Не должно делаться и не делаются никакие различия», - заявил сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев на виртуальном открытии в формате видеоформата очередного госпиталя модульного типа Медицинского центра Министерства по чрезвычайным ситуациям, предусмотренного для лечения больных коронавирусом, сообщает АзерТАдж.

«Равенство, справедливость и верховенство закона являются одними из основных принципов в Азербайджане, и я призываю всех граждан быть ответственными. Во-первых, все должны быть более ответственными, чтобы защитить себя и своих близких. С другой стороны, те, кто нарушает правила, организует масштабные массовые мероприятия, демонстративно нарушают законы и действующие правила, наказаны и неизбежно будут наказаны. Общественность также информируется в связи с этим. Я думаю, что граждане Азербайджана прекрасно понимают, что закон - для всех. Никто не может быть выше закона, никто не может иметь никаких привилегий и никто не может и не получит никаких уступок», - подчеркнул глава государства.

«Вся проделанная работа преследует одну цель, чтобы мы вышли из этой ситуации с минимальными потерями. И я считаю, что добиваемся этого. Все познается в сравнении. Когда мы смотрим на мировую статистику по COVID, то видим, что достигнутые в нашей стране результаты очень ценны. Считаю, что именно в результате этих мер мы сохранили жизни тысяч людей.

Уверен, что и впредь совместные усилия, решительные и продуманные шаги государства и ответственность граждан позволят нам выйти из этой тяжелой ситуации с минимальными потерями и как можно скорее вернуться к привычной жизни», - сказал президент.