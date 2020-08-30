Ильхам Алиев: «Они наказаны… и никаких уступок не получат»
«К сожалению, сегодня все еще есть те, кто не понимает ситуации, потерявшие ответственность люди, и есть еще факты грубого нарушения правил. При выявлении таких случаев, конечно же, должны быть применены и применяются меры наказания. Меры наказания применяются ко всем категориям. Не должно делаться и не делаются никакие различия», - заявил сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев на виртуальном открытии в формате видеоформата очередного госпиталя модульного типа Медицинского центра Министерства по чрезвычайным ситуациям, предусмотренного для лечения больных коронавирусом, сообщает АзерТАдж.
Глава государства подчеркнул, что, независимо от общественного положения, общественного статуса, все равны перед законом.
«Равенство, справедливость и верховенство закона являются одними из основных принципов в Азербайджане, и я призываю всех граждан быть ответственными. Во-первых, все должны быть более ответственными, чтобы защитить себя и своих близких. С другой стороны, те, кто нарушает правила, организует масштабные массовые мероприятия, демонстративно нарушают законы и действующие правила, наказаны и неизбежно будут наказаны. Общественность также информируется в связи с этим. Я думаю, что граждане Азербайджана прекрасно понимают, что закон - для всех. Никто не может быть выше закона, никто не может иметь никаких привилегий и никто не может и не получит никаких уступок», - подчеркнул глава государства.
«Вся проделанная работа преследует одну цель, чтобы мы вышли из этой ситуации с минимальными потерями. И я считаю, что добиваемся этого. Все познается в сравнении. Когда мы смотрим на мировую статистику по COVID, то видим, что достигнутые в нашей стране результаты очень ценны. Считаю, что именно в результате этих мер мы сохранили жизни тысяч людей.
Уверен, что и впредь совместные усилия, решительные и продуманные шаги государства и ответственность граждан позволят нам выйти из этой тяжелой ситуации с минимальными потерями и как можно скорее вернуться к привычной жизни», - сказал президент.