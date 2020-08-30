Персонами нон грата на неопределенный срок объявлены 30 человек во главе с Александром Лукашенко. В список также включены представители аппарата и администрации президента Беларуси, Центризбиркома страны, министерств внутренних дел и юстиции, Генпрокуратуры, Следственного комитета, КГБ и других ведомств.

МИД Латвии объявил о введении персональных санкций в отношении белорусских чиновников, которые «своими личными действиями организовывали фальсификации на президентских выборах и поддерживали насильственное подавление мирных протестов», сообщает «Медуза».

* * * 14:21

Литва, Латвия и Эстония в понедельник объявят о запрете на въезд для примерно 30 официальных лиц Беларуси, включая президента Александра Лукашенко. Об этом сообщил журналистам президент Литвы Гитанас Науседа, передают литовские СМИ.

«Этот список является лишь первым шагом и может быть расширен позднее», - добавил он.

Ранее Литва сообщила о намерении ввести санкции против белорусских чиновников, которых она считает ответственными за нарушения на выборах и насилие в отношении демонстрантов.