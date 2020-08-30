Лидер белорусской оппозиции выступит перед Совбезом ООН

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская в пятницу, 4 сентября, выступит перед Советом Безопасности ООН, сообщил Reuters ее пресс-секретарь.

Согласно информации, она обратится к членам совета посредством видеосвязи по приглашению Эстонии, которая в настоящее время является членом Совбеза ООН на непостоянной основе, сообщил член команды Тихановской.

Светлана Тихановская была кандидатом в президенты Беларуси на выборах 9 августа, и, по мнению ее сторонников, победила на них. Президент Александр Лукашенко заявил, что он победил на выборах с большим отрывом, и это заявление вызвало массовые акции протеста в Беларуси. После выборов Тихановская перебралась в Литву.