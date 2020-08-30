Россия высылает словацких дипломатов
Россия высылает трех дипломатических сотрудников посольства Словакии в Москве в качестве ответной меры на высылку трех своих дипломатов, сообщает МИД РФ.
«31 августа в МИД России был вызван посол Словацкой Республики в Российской Федерации П. Припутен, которому заявлен решительный протест в связи с безосновательной высылкой в августе с.г. трех дипломатических сотрудников посольства России в Словакии. Этот недружественный шаг Братиславы расцениваем как противоречащий традиционному духу конструктивного развития отношений между нашими странами», – передает РИА Новости, сообщили в МИД.
«Послу объявлено, что российская сторона, руководствуясь принципом взаимности, приняла решение выслать из Российской Федерации трех дипломатических сотрудников посольства Словакии в Москве», – подчеркнули в ведомстве.
Словакия решила выслать трех российских дипломатов. Братислава заявила, что они «злоупотребляли» выдачей виз в генконсульстве страны в Санкт-Петербурге, что якобы привело к преступлению в другой стране Евросоюза. Глава словацкого правительства Игорь Матович при этом заявил, что иногда надо провести ограничительную черту и для друзей.