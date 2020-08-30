Протезно-ортопедический реабилитационный центр Министерства труда и социальной защиты населения оказал выездные услуги лицам с инвалидностью в Сиязани, Хызы, Шабране, Хачмазе, Исмаиллы, Габале и Огузе. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе министерства.

В этих районах 155 граждан-инвалидов получили 896 реабилитационных средств, которые доставили сотрудники Протезно-ортопедического реабилитационного центра Министерства труда и социальной защиты населения.

На днях было проведено обследование ряда инвалидов на предмет предоставления им реабилитационных средств, также у них были сняты необходимые размеры.

В целом за весь период с января по август этого года Центром были оказаны выездные услуги свыше тысячи инвалидам. Центр передал нуждающимся 3 тысячи 764 реабилитационных средств в городах и районах, в которых они проживают. Часть из этих людей получила эти средства у себя дома.