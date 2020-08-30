В Турции ответили на угрозы Макрона

Министерство иностранных дел Турции резко осудило заявление президента Франции Эммануэля Макрона о политике «красной черты», за которую Париж не позволит переступать Турции в Средиземноморье.

«Те, кто полагает, что сможет ограничить права Турции в восточной части Средиземного моря, столкнутся с решительным неприятием Анкары. Единственной «чертой», за которую не дозволено переступать в регионе, являются основанные на нормах международного права интересы Турции и турецкой общины Кипра», - сказал официальный представитель турецкого МИД Хами Аксой, сообщает Anadolu.

Он подчеркнул, что период империалистических захватов в мире канул в лету: «Круги, полагающие, что смогут оказать давление на Анкару путем отправки «Армады» в Средиземноморье, осознают, что Турция обладает достаточными рычагами и ресурсами для сдерживания и защиты своих интересов в регионе».

Представитель МИД Турции призвал страны, не имеющие выхода к восточному Средиземноморью, к отказу от дестабилизации, а прибрежные государства – к диалогу и сотрудничеству на основе принципов справедливости.