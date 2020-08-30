Мощный взрыв прогремел в ресторане в Абу-Даби: есть жертва видео
Взрыв произошел в понедельник, 31 августа, в ресторане в столице Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Абу-Даби. Об этом сообщает агентство WAM.
По предварительной информации, погиб один человек. На место происшествия выехали службы быстрого реагирования. Пожар повредил первый этаж здания. Его удалось быстро потушить.
#BREAKING : Big explosion after gas leak at restaurant in Abu Dhabi.#AbuDhabi #UAE pic.twitter.com/hxosAipqL2— Sushmit Patil Сушмит Патил सुश्मित पाटिल (@PatilSushmit) August 31, 2020
Люди получили травмы различной степени тяжести. Их эвакуировали из здания. Чтобы обеспечить безопасность населения, территорию оцепили, сообщает телеканал «360».
По предварительным данным, в ресторане взорвался газовый баллон.