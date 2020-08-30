Мощный взрыв прогремел в ресторане в Абу-Даби: есть жертва видео

Взрыв произошел в понедельник, 31 августа, в ресторане в столице Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Абу-Даби. Об этом сообщает агентство WAM.

По предварительной информации, погиб один человек. На место происшествия выехали службы быстрого реагирования. Пожар повредил первый этаж здания. Его удалось быстро потушить.

Люди получили травмы различной степени тяжести. Их эвакуировали из здания. Чтобы обеспечить безопасность населения, территорию оцепили, сообщает телеканал «360».

По предварительным данным, в ресторане взорвался газовый баллон.

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