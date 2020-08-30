Иран пожаловался на нежелание Украины открыть авиарейсы

Иран пожаловался на нежелание Украины открывать прямое авиасообщение из-за сбитого в январе в Тегеране Boeing 737. Об этом рассказал посол исламской республики в Киеве Манучехр Моради в интервью агентству «Укринформ».

«К сожалению, правительство Украины после катастрофы самолета отменило разрешение на прямые авиарейсы. Несмотря на неоднократные обращения посольства, в Киеве не соглашаются на выдачу разрешения на полеты», — посетовал он.

Моради подчеркнул, что Тегеран активно выступает за возобновление прямого авиасообщения с Украиной и ищет возможности наладить отношения. Киев просят разрешить полеты «хотя бы иранским авиалиниям».