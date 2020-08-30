А строительства энергетических мощностей всё нет и нет… мы спрашиваем, Минэнергетики отвечает
Вот уже более полугода Азербайджан находится в ожидании новостей о строительстве новых энергетических мощностей - возобновляемых источников энергии (ВИЭ). В начале текущего года Министерство энергетики подписало исполнительные (предварительные) контракты с компаниями ACWA Power и Masdar по реализации пилотных проектов в сфере ВИЭ. А в августе стороны должны были подписать уже полноценное соглашение, с тем чтобы к концу текущего года компании могли приступить к строительству электростанций.
Но август уже истекает, а соглашение все еще не подписано, во всяком случае нет официальных сообщений. Что же произошло, ведь работа над проектами, по периодическим сообщениям Минэнерго, ведется весьма активно, претензий стороны друг другу не предъявляли. Наоборот, министерство убеждало, что все идет по плану и в атмосфере взаимопонимания. А причину задержки разъяснила haqqin.az советник министра энергетики Замина Алиева.
По ее словам, ничего непредвиденного не произошло. Правда, в рамки указанного срока стороны не уложились, но не потому, что были упущения. Просто стороны очень тщательно, скрупулезно работают над документами, критически взвешивают каждое написанное слово. Для Азербайджана это совершенно новый проект, для его реализация потребовалась даже разработка новых законопроектов – настолько крупные изменения требовалось внести в действующие документы.
Иностранным партнерам также приходится дотошно изучать все подготовительные работы. Ведь реализация обоих проектов будет осуществляться по принципу build-own-operate (строительство - владение - эксплуатация). А это означает, что инвесторы идут на большой риск, когда вкладывают сотни миллионов долларов на строительство ВИЭ без гарантий со стороны государства. Азербайджан выделяет им лишь землю и гарантирует закупку вырабатываемой электроэнергии в рамках установленных в стране тарифов. А объекты, являющиеся собственностью самих компаний, эксплуатируются компаниями на свой страх и риск. Рентабельность зависит от деятельности самого инвестора, который должен суметь извлечь прибыль в рамках действующих у нас тарифов, с чем до сих пор не справляются «Азерэнержи» и «Азеришыг».
- В целом это даже хорошо, что реализация проекта чуть затягивается, - говорит советник министра. – Чем больше времени стороны потратят на анализ и изучение документов, тем легче будет работать в будущем. Все проблемы лучше решить до реализации проекта. Так что за судьбу соглашений можно не волноваться.
Тем временем, как заявила Алиева, уже обсуждаются возможности реализации посредством аукционов проектов в области возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в 15 районах с высоким потенциалом солнечной энергии, а также вопросы выделения земельных участков. До 2030 года планируется реализовать около 1000 Мегаватт дополнительных мощностей через аукционы. И с этой целью в Хызы и на Абшероне начались исследования для реализации новых проектов на определенных земельных участках. Изучаются вопросы подключения к сети, а также связанные с землевладением.
То есть исполнительные контракты еще обсуждаются партнерами для подписания полного коммерческого соглашения. Они, как известно, были заключены без проведения аукционов, потому что этого не допускали действующие законы и нормативы. Но, как подчеркнул ранее министр энергетики Парвиз Шахбазов, расширение использования ВИЭ, повышение эффективности энергосистемы и постепенный переход к либеральной рыночной модели являются приоритетами современной энергетической политики Азербайджана. С этой целью уже подготовлено четыре новых законопроекта, готовятся еще два и долгосрочная стратегия развития энергетического сектора.
Кстати, обновление законов требуется не только для реализации проектов в области ВИЭ путем проведения аукционов. Этого требуют и уже подписанные исполнительные контракты. Для трансформации их в полноценные соглашения тоже нужны большие законодательные изменения. У нас ведь до этого частный сектор не участвовал в выработке и реализации электроэнергии. А инвестору нужны не просто слова, а утвержденные по всем правилам законы и прочие документы. Раньше осени обсуждения уже разработанных законопроектов ожидать не стоит, а сколько времени потребуется на их принятие, неизвестно. Но с учетом их важности депутаты, видимо, не будут затягивать этот процесс. И вполне возможно, что подписание соглашения с первыми двумя инвесторами и объявление аукционов на остальные проекты совпадут по времени.
Кстати, и Минэнерго считает, что в оставшийся до конца года короткий период компании ACWA Power и Masdar могут приступить к строительству на трех участках ветряной и солнечной электростанций. Не исключается также, что по остальным проектам аукционы на строительство новых электростанций тоже могут состояться до конца года. И это только начало, а дальше дела пойдут намного легче. Это, думается, позволит Минэнерго выполнить поставленную задачу - увеличить к 2030 году долю ВИЭ в производстве электроэнергии почти вдвое - до 30%.