Вот уже более полугода Азербайджан находится в ожидании новостей о строительстве новых энергетических мощностей - возобновляемых источников энергии (ВИЭ). В начале текущего года Министерство энергетики подписало исполнительные (предварительные) контракты с компаниями ACWA Power и Masdar по реализации пилотных проектов в сфере ВИЭ. А в августе стороны должны были подписать уже полноценное соглашение, с тем чтобы к концу текущего года компании могли приступить к строительству электростанций.

Но август уже истекает, а соглашение все еще не подписано, во всяком случае нет официальных сообщений. Что же произошло, ведь работа над проектами, по периодическим сообщениям Минэнерго, ведется весьма активно, претензий стороны друг другу не предъявляли. Наоборот, министерство убеждало, что все идет по плану и в атмосфере взаимопонимания. А причину задержки разъяснила haqqin.az советник министра энергетики Замина Алиева.

По ее словам, ничего непредвиденного не произошло. Правда, в рамки указанного срока стороны не уложились, но не потому, что были упущения. Просто стороны очень тщательно, скрупулезно работают над документами, критически взвешивают каждое написанное слово. Для Азербайджана это совершенно новый проект, для его реализация потребовалась даже разработка новых законопроектов – настолько крупные изменения требовалось внести в действующие документы.

Иностранным партнерам также приходится дотошно изучать все подготовительные работы. Ведь реализация обоих проектов будет осуществляться по принципу build-own-operate (строительство - владение - эксплуатация). А это означает, что инвесторы идут на большой риск, когда вкладывают сотни миллионов долларов на строительство ВИЭ без гарантий со стороны государства. Азербайджан выделяет им лишь землю и гарантирует закупку вырабатываемой электроэнергии в рамках установленных в стране тарифов. А объекты, являющиеся собственностью самих компаний, эксплуатируются компаниями на свой страх и риск. Рентабельность зависит от деятельности самого инвестора, который должен суметь извлечь прибыль в рамках действующих у нас тарифов, с чем до сих пор не справляются «Азерэнержи» и «Азеришыг».

- В целом это даже хорошо, что реализация проекта чуть затягивается, - говорит советник министра. – Чем больше времени стороны потратят на анализ и изучение документов, тем легче будет работать в будущем. Все проблемы лучше решить до реализации проекта. Так что за судьбу соглашений можно не волноваться.