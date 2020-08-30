Пост премьер-министра Ливана предложили послу в Германии

Пост премьер-министра Ливана предложили послу страны в Германии Мустафе Адибу. Об этом пишет Reuters со ссылкой на администрацию президента республики Мишеля Ауна.

Адибу поручили сформировать новое правительство. Он уже выступил с комментарием и заявил, что в стране нужно как можно скорее сформировать кабмин, чтобы немедленно осуществить реформы. Это требуется для того, чтобы заключить соглашение с Международным валютным фондом. «Возможности для нашей страны невелики», — признался Адиб.

Предыдущий состав правительства ушел в отставку 10 августа. Это произошло после протестов населения, которые не прекращались несколько дней. Граждане вышли на улицы и потребовали смены кабмина, так как сочли его некомпетентность причиной взрыва в порту Бейрута, а также накопившихся социальных и экономических проблем.