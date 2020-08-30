Партия президента Черногории победила на парламентских выборах

Правящая Демократическая партия социалистов Черногории, лидером которой является президент страны Мило Джуканович, победила на прошедших 30 августа парламентских выборах в стране, однако не набрала достаточно голосов для формирования кабинета. Об этом сообщает ТАСС.

Окончательные данные после обработки 100% бюллетеней опубликовал в понедельник Центризбирком республики.

Демократическая партия социалистов Черногории набрала 35,06% голосов, оппозиционная коалиция "За будущее Черногории" - 32,55%, коалиция "Мир - наша нация" - 12,53%, коалиция "Черное на белое" - 5,53%, "Социал-демократы Ивана Брайовича" - 4,1%.