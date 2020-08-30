Жилой комплекс Renessans Palace представляет на своей 1,5-гектарной территории концепцию «Охраняемого двора». Двор четырех зданий закрыт для въезда извне и предусмотрен только в качестве активной зоны для отдыха жильцов комплекса. Здесь в пользование жильцов предоставлены зеленые насаждения и деревья, специальные беговые и велосипедные дорожки, волейбольные и баскетбольные площадки, теннисный корт, детские площадки, велопаркинг.

Родители проводят свободное время со своими детьми на игровых площадках.

За счет специальной системы наблюдение непосредственные вход и выход на территорию комплекса посторонних лиц осуществляться только на основании специального разрешения. Кроме того, на территорию комплекса Renessans Palace для обеспечения удобства и безопасности жильцов запрещен въезд автомобилей в активную зону в силу принципа «Двор без автомобилей». А трехэтажный подземный гараж, предусмотренный как для жильцов, так и их гостей, позволит осуществить концепцию «Двор без автомобилей» не нарушая покой населения.

Если и вы хотите стать частью истории, созданной Renessans Palace, то свяжитесь с нами по этим номерам - *0099 и 0507158888.