Тренинги будут проведены учеными-азербайджанцами, работающими в университетах Северной Дакоты, Канзаса, Джорджа Вашингтона, Клемсона, Радфорда (США) и университете Лугано (Швейцария), а также профессорами университета Анадолу (Турция), имеющими большой опыт в сфере дистанционного образования.

С 31 августа при организационной поддержке UNEC будут проведены онлайн-тренинги с целью повышения знаний и способностей преподавателей в сфере дистанционного образования. Тренинги, посвященные теме «Организация обучения и методическое обеспечение в дистанционном образовании», продлятся до 4 сентября.

Презентации инструкторов на четырех языках (азербайджанском, русском, английском, турецком) будут переведены и отправлены на адреса электронной почты участников.

Тренинги проводятся на бесплатной основе, наряду с преподавателями UNEC в них могут принять участие профессора и преподаватели других высших учебных заведений, пройдя регистрацию. В настоящее время для участия в тренингах зарегистрировались до 1 200 преподавателей.

В тренингах докладчики выступят по темам: «Дистанционное обучение: сходство и различие с традиционным обучением», «Информацинно-ресурсное обеспечение дистанционного обучения: электронные ресурсы и услуги онлайн», «Интерактивное обеспечение в дистанционном обучении (методы организации и проведения лекционных занятий)», «Правила выполнения самостоятельных работ в дистанционном обучении», «Учебные методы в дистанционном обучении, повышающие мотивацию студента», «Эффективное внеаудиторное общение со студентами в дистанционном обучении (программа Google Classroom)», «Организация семинарских занятий с использованием современных методов и методы оценки».

В завершение участникам пятидневных тренингов будут вручены сертификаты.

Каждый, кто интересуется дистанционным образованием, может принять участие в онлайн-тренингах.