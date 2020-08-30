Чемпиона Ирана по борьбе приговорили к смертной казни
Верховный суд Ирана утвердил смертный приговор, вынесенный победителю и призеру национальных чемпионатов по борьбе Навиду Афкари.
NEWSru.co.il, сообщает, что двое братьев Афкари приговорены к длительным срокам тюремного заключения.
Суд признал всех троих виновными в формировании антиправительственной группировки, убийстве полицейского и активном участии в акциях потеста летом 2018 года.
Афкари был приговорен к двум высшим мерам наказания, а также к шести месяцам тюремного заключения и 74 ударам кнутом. Его брат Вахид – к 54 с половиной годам заключения и 74 ударам. Третий брат, Хабиб Афкари, должен провести за решеткой 27 лет и три месяца.