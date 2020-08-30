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Российский лидер Владимир Путин поздравил экс-президента Армении Роберта Кочаряна с днем рождения.

Экс-президенту Армении Роберту Кочаряну 31 августа исполняется 66 лет.

"В России Вас знают как видного государственного деятеля, многое сделавшего для развития современной Армении. Высоко ценим ваш личный вклад в укрепление дружественных, союзнических связей между нашими странами", - говорится в поздравительном послании, опубликованном на сайте Кремля.

Путин пожелал Кочаряну крепкого здоровья, благополучия и бодрости духа.

Напомним, Роберт Кочарян обвиняется в Армении в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Экс-президента дважды арестовывали в 2018 году. А 25 июня 2019 года он был арестован в третий раз. 19 июня 2020 года Апелляционный суд вынес решение о его освобождении из-под стражи под залог в 4 миллиона долларов.