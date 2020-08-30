Путин Кочаряну: «Высоко ценим ваш личный вклад» обновлено
Глава российского государства Владимир Путин в понедельник поговорил по телефону со вторым президентом Армении Робертом Кочаряном.
«В ходе телефонного разговора Владимир Путин тепло поздравил бывшего президента Республики Армения Роберта Кочаряна с днем рождения», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.
Ранее сообщалось, что Путин направил Кочаряну поздравительную телеграмму.
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Российский лидер Владимир Путин поздравил экс-президента Армении Роберта Кочаряна с днем рождения.
Экс-президенту Армении Роберту Кочаряну 31 августа исполняется 66 лет.
"В России Вас знают как видного государственного деятеля, многое сделавшего для развития современной Армении. Высоко ценим ваш личный вклад в укрепление дружественных, союзнических связей между нашими странами", - говорится в поздравительном послании, опубликованном на сайте Кремля.
Путин пожелал Кочаряну крепкого здоровья, благополучия и бодрости духа.
Напомним, Роберт Кочарян обвиняется в Армении в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Экс-президента дважды арестовывали в 2018 году. А 25 июня 2019 года он был арестован в третий раз. 19 июня 2020 года Апелляционный суд вынес решение о его освобождении из-под стражи под залог в 4 миллиона долларов.