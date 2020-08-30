Впервые в истории: Израиль запустил прямое авиасообщение с Эмиратами

Первый прямой авиарейс из Тель-Авива прибыл в понедельник в Дубай. Как сообщает BBC News, в самолете израильской авиакомпании "Эль Аль" находилась делегация израильских и американских официальных лиц, в том числе зять и советник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер.

ОАЭ - третье арабское государство после Египта и Иордании, признавшее Израиль после его возникновения в 1948 году. В субботу Эмираты отменили действовавший с 1972 года закон о бойкоте Израиля. Ранее в этом месяце между странами была установлена прямая телефонная связь.

На борту рейса, которому был присвоен номер LY971, совпадающий с международным телефонным кодом Эмиратов, находились зять и старший советник Дональда Трампа Джаред Кушнер и израильский советник по национальной безопасности Меир Бен-Шаббат. Кушнер руководил тайными переговорами, которые привели к нормализации отношений двух стран.

Американо-израильская команда проведет переговоры с представителями Эмиратов, чтобы определить конкретные области сотрудничества.

Обратный рейс будет иметь номер LY972 - в честь телефонного кода Израиля.

Большая часть мирового сообщества приветствовала соглашение, однако палестинцы осудили признание Эмиратами Израиля без создания палестинского государства в качестве предварительного условия как предательство их дела.

В обмен на установление дипломатических отношений с ОАЭ премьер Нетаньяху согласился отложить свой план частичной аннексии Западного берега, где, как считают палестинцы, как раз и должно разместиться их будущее государство.

Египет и Иордания официально признали Израиль, соответственно, в 1978 и 1994 годах. Мавритания, государство в северо-западной Африке, входящее в Лигу арабских государств, установила дипотношения с Израилем в 1999 году, но вновь разорвала их в 2010-м.