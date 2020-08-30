Cеть Grandmart откроет филиал в Актау в ближайшее время

Как сообщает haqqin.az, президент Ильхам Алиев создает прекрасные возможности для экономики страны, превращает Азербайджан в экономически мощное государство, укрепляет позиции в международных отношениях, расширяет партнерские связи. С целью поддержки этой политики и внесения вклада в укрепление международных отношений со стороны президента сеть Grandmart, успешно продолжающая свою деятельность на местном рынке, предприняла первые шаги на пути достойного представления азербайджанской продукции на зарубежных рынках и превращения азербайджанского бренда в глобальную марку.

В настоящее время экономика Азербайджана успешно развивается на основе сбалансированного соотношения нефтяного и ненефтяного секторов. Этот фактор, наряду с повышением международного престижа нашей страны, также укрепляет ее геополитическую позицию как регионального лидера.

Так, открытие в ближайшее время в казахстанском городе Актау филиала сети Grandmart на 3 000 кв.м станет стимулом для того, чтобы розничные марки осуществляли деятельность не только внутри, но и за пределами страны, и для большего продвижения Азербайджана. Это знаменательное событие - успех не только сети супермаркетов Grandmart, но и всей розничной сферы Азербайджана.

Сыгравшими неоценимую роль в реализации проекта являются руководители сети Grandmart Эшгин Исмаиллы и Туран Озбахчечи. На протяжении многих лет указанные лица оказывали значительное влияние на создание и формирование в Азербайджане сетей, специализирующихся в сфере розничной торговли.

Эшгин Исмаиллы - основатель сети супермаркетов Megastore, а также компании Bakumart Supply, являющейся пионером проектов в области B2B и B2C. Наряду с инновационными технологическими решениями, привнесенными им в розничную сферу, Э.Исмаиллы, на протяжении многих лет придерживающийся на национальном розничном рынке принципа "Превосходное обслуживание", внес свой вклад в розничный сектор для удовлетворения запросов клиентов, реализуя метод системного управления.

Туран Озбахчечи, турецкий бизнесмен, в 2012 году реализовал продажу 21 из 51 маркетов в регионе Тракья сильнейшей розничной группе Англии Tesco-Kipaya, в 2011 году стал учредительным компаньоном и генеральным директором сети супермаркетов “Араз”, а в 2015 году открыл крупнейший на Кавказе магазин для гурманов и VIP-магазин Port Baku Bazar.

Два ведущих лидера розничного рынка E.Исмаиллы и Т. Озбахчечи, объединившись в одном проекте для развития розничного рынка Азербайджана, добились больших успехов в проектах Grandmart, Bolmart и Baggal. Посредством сети Bolmart удалось удовлетворить потребности клиентов и обеспечить высокий уровень рынка не только в Баку, но и во многих регионах республики и тем самым расширить степень профессионализма.

Кроме того, в розничном секторе стало новым дыханием приобретение сетью Grandmart маркетов Səbət, Fresco, Avromart и после их ребрендинга представление в Баку 32 филиалов под названием Grandmart на основе принципа превосходного обслуживания.

Создание нового филиала сети Grandmart в городе Актау станет первым шагом на пути признания нашей страны на мировом рынке в сфере розничной торговли.