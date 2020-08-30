Катер убил туристку в море на глазах отдыхающих

Туристку из Великобритании насмерть переехал катер на глазах отдыхающих в Греции, считающейся популярным среди путешественников курортом. Об этом сообщает Metro.

По информации издания, происшествие случилось в понедельник, 31 августа, в десять утра возле пляжа Авлаки на острове Корфу. Когда одна из туристок находилась в море, ее задело винтом проплывающей мимо лодки.

Другие путешественники увидели происходящее и вытащили женщину из воды. Однако британка скончалась на месте из-за полученных травм. Местные власти продолжают расследовать случившееся.